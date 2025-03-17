«Это очень важно!» Бербок выдвинула Трампу ультиматум по переговорам с Путиным
Глава МИД ФРГ Бербок предостерегла Трампа от несогласованных с ЕС уступок Путину
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок требует от президента США Дональда Трампа не забывать о Европе, когда он будет говорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Она предостерегла коллегу от несогласованных с ЕС уступок, сообщает Tagesschau.
Бербок указала, что хозяину Белого дома ни в коем случае нельзя идти навстречу Путину в каких-то вопросах, если это не было заранее обговорено с Европой.
«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно», — подчеркнула немецкий дипломат.
Вероятно, глава Белого дома до сих пор не в курсе заявлений Бербок, ведь раньше она уже просила его не забывать о ЕС и Киеве во время беседы с Путиным. Её как будто и вовсе перестали воспринимать всерьёз, поскольку почти все её высказывания обращены исключительно к Украине. Это утомительно, ведь она просто говорит одно и то же по кругу. К примеру, недавно немецкий политик требовала выделить украинским властям очередные 3 миллиарда евро. А ещё она упрекнула Трампа в том, что он не так сильно, как она, уважает Владимира Зеленского, потому что сидит у себя в Белом доме и «пишет твиты», не зная «реальной ситуации».
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