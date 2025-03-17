«Это очень важно!» Бербок выдвинула Трампу ультиматум по переговорам с Путиным

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок требует от президента США Дональда Трампа не забывать о Европе, когда он будет говорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Она предостерегла коллегу от несогласованных с ЕС уступок, сообщает Tagesschau.

Бербок указала, что хозяину Белого дома ни в коем случае нельзя идти навстречу Путину в каких-то вопросах, если это не было заранее обговорено с Европой.