Бербок считает абсурдными заявления Трампа о Зеленском
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила резкое недовольство по поводу высказывания президента США Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского диктатором.
В интервью Второму германскому телевидению (ZDF) она охарактеризовала мнение Трампа как «абсолютно абсурдное». Бербок добавила, что американский лидер просто «пишет твиты» и не осознает, что происходит в «реальной жизни».
Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский был ужасен в качестве украинского президента, а теперь он пытается сделать всё, чтобы война не закончилась. При этом помощник американского лидера Уолц считает, что конфликту на Украине уже приходит конец.
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