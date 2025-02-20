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20 февраля, 08:19

Бербок считает абсурдными заявления Трампа о Зеленском

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила резкое недовольство по поводу высказывания президента США Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского диктатором.

В интервью Второму германскому телевидению (ZDF) она охарактеризовала мнение Трампа как «абсолютно абсурдное». Бербок добавила, что американский лидер просто «пишет твиты» и не осознает, что происходит в «реальной жизни».

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Ранее Трамп выразил мнение, что Зеленский был ужасен в качестве украинского президента, а теперь он пытается сделать всё, чтобы война не закончилась. При этом помощник американского лидера Уолц считает, что конфликту на Украине уже приходит конец.

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Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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