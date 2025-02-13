«Должны пройти путь вместе»: Телефонный разговор Путина с Трампом напугал Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок испугалась телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico.

«Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — подчеркнула глава немецкого дипведомства.