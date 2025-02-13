«Должны пройти путь вместе»: Телефонный разговор Путина с Трампом напугал Бербок
Politico: Бербок призвала не забывать ЕС и Киев из-за разговора Путина с Трампом
Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок испугалась телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico.
«Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — подчеркнула глава немецкого дипведомства.
При этом авторы статьи напомнили слова хозяина Белого дома после разговора с Путиным. Республиканец заявил, что угроза исключения Владимира Зеленского из возможных переговоров отсутствует.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром и американским лидером, продлившийся почти полтора часа. Во время беседы главы государств обсудили украинский конфликт и возможность его скорого урегулирования. Так, республиканец усомнился в шансах Киева вернуть освобождённые территории, а также поддержал отказ Украины от вступления в НАТО. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Вскоре после этого страны ЕС опубликовали совместное заявление, в котором поддержали территориальную целостность Украины, несмотря на заявление главы Минобороны США Хегсета, что вернуть Украине границы 2014-го вряд ли удастся.