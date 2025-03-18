«Не слушайте Пескова»: Путин пошутил про переговоры с Трампом
Путин в шутку призвал «не слушать Пескова» про время звонка с Трампом
Президент России Владимир Путин не спешил возвращаться в Кремль для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и пошутил, что не стоит слишком доверять словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Это произошло во время его выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент РСПП Александр Шохин отметил, что не хочет задерживать Путина, так как у него запланирован разговор с Трампом, который, по словам Пескова, должен состояться сегодня между 16:00 и 18:00 по московскому времени.
«Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая», — в шутку отреагировал Путин.
Напомним, Путин и глава Белого дома запланировали сегодня созвониться с 16:00 до 18:00 по Москве. Ранее хозяин Овального кабинета говорил, что планирует обсудить с российским лидером вопросы контроля над АЭС, а также вопросы территориального урегулирования. Песков обещал оперативно доложить детали беседы.
Life.ru