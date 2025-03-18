Названо время разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп поговорят в период между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — сказал представитель Кремля журналистам.