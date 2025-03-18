Названо время разговора Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп поговорят по телефону с 16:00 до 18:00 по Москве
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп поговорят в период между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что разговор президентов не ограничен по времени, главы государств будут говорить столько, сколько посчитают нужным.
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