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18 марта, 09:07

Названо время разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поговорят по телефону с 16:00 до 18:00 по Москве

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп поговорят в период между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что разговор президентов не ограничен по времени, главы государств будут говорить столько, сколько посчитают нужным.

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Напомним, ранее стало известно, что 18 марта состоится телефонный разговор Владимира Путина и главы Белого дома. Главы государств обсудят вопросы мировой политики и ряд тезисов по конфликту на Украине. Ранее Песков назвал предстоящий разговор Путина и Трампа важным шагом, задающим тон.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Александр Юнашев
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