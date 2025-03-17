В Кремле раскрыли подробности подготовки к разговору Путина и Трампа
Песков: Кремль готовит тезисы по украинской теме к переговорам Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп будут общаться по актуальной мировой повестке, а также затронут острые вопросы украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Стандартно готовятся определённые темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты с господином [Стивеном] Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле, переговоры [проводили] госдепартаменты, наши министерства иностранных дел. Те вопросы, которые на повестке дня, но главным образом, конечно, вопросы украинского регулирования. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 18 марта. В Кремле подтвердили, что беседа состоится в назначенную дату, но не стали раскрывать деталей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все темы будут особыми и подготовка к переговорам уже ведётся.
ТАСС / Zuma