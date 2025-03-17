В Кремле раскрыли подробности подготовки к разговору Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп будут общаться по актуальной мировой повестке, а также затронут острые вопросы украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Стандартно готовятся определённые темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты с господином [Стивеном] Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле, переговоры [проводили] госдепартаменты, наши министерства иностранных дел. Те вопросы, которые на повестке дня, но главным образом, конечно, вопросы украинского регулирования. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», — пояснил представитель Кремля.