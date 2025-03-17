«Не опережаем события»: В Кремле не раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Трампа

В Кремле не намерены заранее анонсировать подробности предстоящих телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам 17 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле стараются «никогда не опережать события», и, более того, считают, что контакты такого высокого уровня «априори не подлежат обсуждению» с точки зрения содержания.