«Не опережаем события»: В Кремле не раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль не раскрывает детали предстоящего разговора Путина и Трампа
В Кремле не намерены заранее анонсировать подробности предстоящих телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам 17 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле стараются «никогда не опережать события», и, более того, считают, что контакты такого высокого уровня «априори не подлежат обсуждению» с точки зрения содержания.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о предстоящем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между руководителями двух государств запланированы на вторник, 18 марта. Президент США выразил надежду, что этот диалог станет началом улучшения отношений с Москвой.
ТАСС / AP / Susan Walsh