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17 марта, 10:53

«Не опережаем события»: В Кремле не раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль не раскрывает детали предстоящего разговора Путина и Трампа

В Кремле не намерены заранее анонсировать подробности предстоящих телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам 17 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле стараются «никогда не опережать события», и, более того, считают, что контакты такого высокого уровня «априори не подлежат обсуждению» с точки зрения содержания.

Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта
Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о предстоящем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры между руководителями двух государств запланированы на вторник, 18 марта. Президент США выразил надежду, что этот диалог станет началом улучшения отношений с Москвой.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Александра Мышляева
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