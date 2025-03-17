Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что запланированный на вторник разговор между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным действительно состоится.

«Да, это правда. Во вторник ожидается такой разговор», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Трамп анонсировал, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и выразил уверенность в положительном развитии отношений с Москвой. Кроме того, по словам Трампа, администрация США уже обсуждает со сторонами украинского конфликта вопрос «разделения активов».