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17 марта, 12:48

В Европе пытаются вбить клин между Путиным и Трампом сенсацией о «‎ловушке»

Myśl Polska: США хотят заманить Россию в ловушку, предлагая перемирие с Киевом

Предложенное США перемирие вполне может оказаться лишь приманкой для Москвы, поскольку они на самом деле не желают Европе прочного мира. Если Россия клюнет на него, она может угодить в ловушку, предупреждает обозреватель Кшиштоф Варецкий в статье для польского издания Myśl Polska под названием «Минералы важнее мира».

«Настаивая на перемирии без учёта российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира в этой части Европы. С другой стороны, брутальное форсирование заключения сырьевой сделки показывает, что они хотят как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые», — объясняет Варецкий.

По словам колумниста, Вашингтон собирается скинуть все обязательства по спонсированию Киева на Европу, чтобы конфликт продолжался. Так, предложение о перемирии представляет собой попытку заманить РФ в ловушку, чтобы затем вновь закричать на весь мир, что она «бандит, который не желает мира». Условия России для завершения СВО давно известны, и украинско-американской стороне остаётся только принять или отвергнуть их, пишет Варецкий.

Как объяснил обозреватель, американцы совершают ошибку, думая, что русских интересуют только территориальные приобретения. Для России самое главное — окончательно устранить все угрозы своей государственности со стороны Украины и НАТО, заключил он.

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Польские журналисты, разумеется, имеют право на такое мнение. Однако странно звучит заявление, что США продавливают перемирие без учёта мнения России, поскольку Трамп обсуждает с РФ вопросы, как он сам говорит, «разделения активов» и контроля над АЭС. Кроме того, он открыто говорит о запланированной телефонной беседе с президентом РФ Путиным и даже присылает к нему в Москву спецпосланника Уиткоффа, чтобы тот узнал, каким окончание конфликта видит Москва. Так что, тут уж либо Трамп брехун, либо польские журналисты новости не читают.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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