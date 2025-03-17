Предложенное США перемирие вполне может оказаться лишь приманкой для Москвы, поскольку они на самом деле не желают Европе прочного мира. Если Россия клюнет на него, она может угодить в ловушку, предупреждает обозреватель Кшиштоф Варецкий в статье для польского издания Myśl Polska под названием «Минералы важнее мира».

«Настаивая на перемирии без учёта российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира в этой части Европы. С другой стороны, брутальное форсирование заключения сырьевой сделки показывает, что они хотят как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые», — объясняет Варецкий.

По словам колумниста, Вашингтон собирается скинуть все обязательства по спонсированию Киева на Европу, чтобы конфликт продолжался. Так, предложение о перемирии представляет собой попытку заманить РФ в ловушку, чтобы затем вновь закричать на весь мир, что она «бандит, который не желает мира». Условия России для завершения СВО давно известны, и украинско-американской стороне остаётся только принять или отвергнуть их, пишет Варецкий.