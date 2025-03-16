Уиткофф: Потенциальное согласие по Чёрному морю обсуждается на переговорах

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе обсуждений по Украине рассматривается возможность достижения соглашения относительно Чёрного моря. Он добавил, что ключевым аспектом переговоров о прекращении огня является обеспечение того, чтобы жители приграничных районов не вступали в конфликты друг с другом.

«Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам — потенциальная договорённость о Чёрном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сказал Уиткофф телеканалу CBS.