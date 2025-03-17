Песков рассказал, как согласовывался разговор Путина и Трампа
Песков: Для согласования разговора Путина и Трампа потребовалось несколько дней
Потребовались считанные дни, чтобы согласовать новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что иногда решение о разговоре принимается быстро, иногда требует более долгого срока. В целом, при необходимости контакты такого уровня могут согласовывать очень быстро, сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Также пресс-секретарь главы государства отметил, что все темы в ходе предстоящей беседы являются особыми.
Напомним, ранее президент США анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во 18 марта. Глава Белого дома выразил надежду, что этот диалог станет началом улучшения отношений Вашингтона с Москвой. В Кремле подтвердили, что беседа состоится во вторник, но не стали раскрывать деталей разговора.