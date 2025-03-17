Песков рассказал, как согласовывался разговор Путина и Трампа

Представитель Кремля добавил, что иногда решение о разговоре принимается быстро, иногда требует более долгого срока. В целом, при необходимости контакты такого уровня могут согласовывать очень быстро, сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Также пресс-секретарь главы государства отметил, что все темы в ходе предстоящей беседы являются особыми.