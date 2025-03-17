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Регион
17 марта, 19:44

В Белом доме раскрыли реакцию Трампа, если ему не понравится разговор с Путиным

Белый дом: Трамп готов давить на РФ, если разговор с Путиным не оправдает надежд

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп будет готов использовать «рычаги давления» на Москву, если беседа с российским лидером Владимиром Путиным не оправдает ожиданий Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

«Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьёзному вопросу», — добавила она.

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Напомним, завтра, 18 марта, должен состояться телефонный разговор Владимира Путина и главы Белого дома. В Кремле подтвердили, что такой контакт на эту дату запланирован, но подробностей не сообщили. Лидеры стран обсудят вопросы мировой политики и ряд тезисов по конфликту на Украине.

Юрий Лысенко
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