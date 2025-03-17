В Белом доме раскрыли реакцию Трампа, если ему не понравится разговор с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп будет готов использовать «рычаги давления» на Москву, если беседа с российским лидером Владимиром Путиным не оправдает ожиданий Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

«Президент рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо. Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьёзному вопросу», — добавила она.