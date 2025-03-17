Песков назвал предстоящий разговор Путина и Трампа важным шагом, задающим тон

Готовящиеся переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом станут важным шагом на пути восстановления двусторонних контактов между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это очень важный шаг, который задаёт потом тон всему остальному движению», — отметил он, назвав происходящее попыткой реанимировать отношения Москвы и Вашингтона.