Песков назвал предстоящий разговор Путина и Трампа важным шагом, задающим тон
Готовящиеся переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом станут важным шагом на пути восстановления двусторонних контактов между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это очень важный шаг, который задаёт потом тон всему остальному движению», — отметил он, назвав происходящее попыткой реанимировать отношения Москвы и Вашингтона.
Напомним, президент США должен пообщаться по телефону с лидером России Владимиром Путиным 18 марта. В Кремле подтвердили, что беседа состоится в назначенную дату, но не стали раскрывать деталей. Там также отметили, что в повестке будет круг вопросов по мировой повестке, а также готовятся тезисы по украинскому конфликту.
ТАСС / Zuma