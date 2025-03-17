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17 марта, 16:58

Песков назвал предстоящий разговор Путина и Трампа важным шагом, задающим тон

Готовящиеся переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом станут важным шагом на пути восстановления двусторонних контактов между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это очень важный шаг, который задаёт потом тон всему остальному движению», — отметил он, назвав происходящее попыткой реанимировать отношения Москвы и Вашингтона.

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Напомним, президент США должен пообщаться по телефону с лидером России Владимиром Путиным 18 марта. В Кремле подтвердили, что беседа состоится в назначенную дату, но не стали раскрывать деталей. Там также отметили, что в повестке будет круг вопросов по мировой повестке, а также готовятся тезисы по украинскому конфликту.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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