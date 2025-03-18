В Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Трамп

Основными темами телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который ожидается сегодня во второй половине дня, станут нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что Москва и Вашингтон уже достигли компромисса по многим вопросам.

«Определённое понимание есть, безусловно. Но есть также большое количество вопросов — и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Всё это предстоит обсудить двум президентам», — сказал Песков.