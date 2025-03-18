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18 марта, 10:07

В Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Трамп

Песков: Путин с Трампом обсудят нормализацию отношений и ситуацию на Украине

Основными темами телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который ожидается сегодня во второй половине дня, станут нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что Москва и Вашингтон уже достигли компромисса по многим вопросам.

«Определённое понимание есть, безусловно. Но есть также большое количество вопросов — и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Всё это предстоит обсудить двум президентам», — сказал Песков.

Спикер Кремля напомнил, что Россия и США уже вели обсуждения, в ходе которых удалось найти точки соприкосновения. Этого удалось добиться во время визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву, переговоров в Стамбуле и первого телефонного разговора Владимира Путина с американским визави.

В Кремле максимально оперативно проинформируют об итогах разговора Путина и Трампа
В Кремле максимально оперативно проинформируют об итогах разговора Путина и Трампа

Напомним, Владимир Путин и глава США созвонятся сегодня с 16:00 до 18:00 по Москве. Ранее американский президент говорил, что собирается обсудить с российским лидером вопросы контроля над АЭС, а также вопросы территориального урегулирования.

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ТАСС / Zuma

Александр Юнашев
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