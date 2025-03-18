«Разговор будет долгим и сложным»: Американист поделился ожиданиями от диалога Путина и Трампа

Президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, предстоит долгий и сложный разговор. Ожиданиями от предстающего диалога политиков поделился американист Константин Блохин. По его мнению, каждый лидер будет отстаивать свою позицию.

«Всё зависит от того, как крепко российская сторона будет стоять на своих позициях в разговоре. Ведь американская сторона тоже будет давить. Обсуждаться будет, кто и насколько готов уступить. Разговор этот будет долгим и сложным», — подчеркнул политолог в беседе с РИАМО.