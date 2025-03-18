В Германии сообщили о страхе ЕC из-за разговора Путина и Трампа
Bild: Европа «дрожит» в ожидании телефонного разговора Путина и Трампа
Руководство европейских стран испытывает тревогу в ожидании телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ожидается, что результаты этого контакта могут оказать «разрушительное» влияние на безопасность в регионе. Об этом сообщает издание Bild.
По информации газеты, сегодня, 18 марта, президенты обсудят будущее Украины, а также затронут вопросы возможных последствий для Европы, что вызывает беспокойство на Западе, где царит атмосфера тревоги, но в то же время и эйфории.
В Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые ещё не находятся под контролем российских войск. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше существует страх относительно возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы. В связи с этим эти страны заявили о намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.
Париж и Лондон готовятся к наиболее неблагоприятному сценарию. В связи с этим их планы по отправке миротворцев, несмотря на позицию Москвы, начинают принимать более чёткие очертания. Газета отмечает: «Если Трамп оставит Украину без поддержки, это может вызвать вмешательство влиятельных стран ЕС и привести к конфликту между Вашингтоном и Москвой».
Напомним, сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор Владимира Путина и главы Белого дома. Лидеры обсудят вопросы мировой политики и ряд тезисов по конфликту на Украине. Как уточнили в Кремле, разговор запланирован на 16:00 и продлится 2 часа.
ТАСС / Метцель Михаил