В Германии сообщили о страхе ЕC из-за разговора Путина и Трампа

Руководство европейских стран испытывает тревогу в ожидании телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ожидается, что результаты этого контакта могут оказать «разрушительное» влияние на безопасность в регионе. Об этом сообщает издание Bild.

По информации газеты, сегодня, 18 марта, президенты обсудят будущее Украины, а также затронут вопросы возможных последствий для Европы, что вызывает беспокойство на Западе, где царит атмосфера тревоги, но в то же время и эйфории.

В Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые ещё не находятся под контролем российских войск. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше существует страх относительно возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы. В связи с этим эти страны заявили о намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.