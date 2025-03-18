Разговор Путина и Трампа стал самым продолжительным в истории президентов России и США
Депутат Попов: Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут, это рекорд
Беседа лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказалась самой продолжительной в истории телефонных переговоров президентов двух стран. По словам депутата Госдумы РФ Евгения Попова, общение длилось почти два с половиной часа.
«2 часа 28 минут», — коротко прокомментировал парламентарий состоявшиеся переговоры. Известно, что стороны затронули в беседе острые вопросы украинского урегулирования.
Ранее в Кремле рассказывали, о чём будут говорить Путин и Трамп. Основными темами назвались нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса. В Белом доме уже оценили исторические переговоры как «хорошие», но раскрывать детали не стали. В Евросоюзе разговор двух президентов вызвал напряжение. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок незадолго до этого призвала Трампа не забывать о ЕС и не идти на уступки Путина. Она напомнила Белому дому, что нужно действовать «слаженно и сообща» против Москвы.
ТАСС / Михаил Метцель