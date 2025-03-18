Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 17:05

Разговор Путина и Трампа стал самым продолжительным в истории президентов России и США

Депутат Попов: Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут, это рекорд

Беседа лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказалась самой продолжительной в истории телефонных переговоров президентов двух стран. По словам депутата Госдумы РФ Евгения Попова, общение длилось почти два с половиной часа.

«2 часа 28 минут», — коротко прокомментировал парламентарий состоявшиеся переговоры. Известно, что стороны затронули в беседе острые вопросы украинского урегулирования.

Переговоры Путина и Трампа 18 марта 2025 года: последние новости
Переговоры Путина и Трампа 18 марта 2025 года: последние новости

Ранее в Кремле рассказывали, о чём будут говорить Путин и Трамп. Основными темами назвались нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса. В Белом доме уже оценили исторические переговоры как «хорошие», но раскрывать детали не стали. В Евросоюзе разговор двух президентов вызвал напряжение. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок незадолго до этого призвала Трампа не забывать о ЕС и не идти на уступки Путина. Она напомнила Белому дому, что нужно действовать «слаженно и сообща» против Москвы.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar