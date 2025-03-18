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18 марта, 15:20

Белый дом: Переговоры Путина и Трампа идут хорошо

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, переговоры проходят хорошо. Об этом сообщил в соцсети Х замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино, не раскрывая подробностей.

«Это происходит сейчас — президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по восточному поясному времени. Звонок проходит хорошо и всё ещё продолжается», — утверждается в тексте.

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Ранее в Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Трамп. Ожидается, что основными темами телефонного разговора станут нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса. В пресс-службе российского лидера пообещали оперативно огласить результаты переговоров, как только о них станет известно.

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ТАСС /Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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