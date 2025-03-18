Белый дом: Переговоры Путина и Трампа идут хорошо
Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, переговоры проходят хорошо. Об этом сообщил в соцсети Х замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино, не раскрывая подробностей.
«Это происходит сейчас — президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по восточному поясному времени. Звонок проходит хорошо и всё ещё продолжается», — утверждается в тексте.
Ранее в Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Трамп. Ожидается, что основными темами телефонного разговора станут нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса. В пресс-службе российского лидера пообещали оперативно огласить результаты переговоров, как только о них станет известно.
ТАСС /Михаил Метцель