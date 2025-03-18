Дугин раскрыл, как Путин спас жизнь Трампу
Философ Дугин: Путин спас жизнь Трампу, когда поддержал Камалу Харрис
Президент России Владимир Путин «спас жизнь» Дональду Трампу, когда заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах в США. С таким утверждением выступил во вторник известный российский философ и политолог Александр Дугин.
Он напомнил, что на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2024 года Путин заявил о поддержке кандидатуры Харрис от Демократической партии, отметив, что её заразительный смех говорит о её позитивном настрое.
«Если бы Путин высказал поддержку Трампу, это могло бы иметь серьезные последствия для него. Таким образом, Путин фактически спас жизнь Трампа, поддержав Харрис. Это, на мой взгляд, мудрый шаг настоящего стратега», — приводит слова Дугина РИА «Новости».
Философ добавил, что Трамп должен быть благодарен Путину.
Ранее в Кремле рассказали, о чём сегодня будут говорить лидеры России и США. Дмитрий Песков обещал максимально оперативно проинформировать россиян об итогах разговора. А Путин уже успел пошутить про переговоры с Трампом.
Life.ru