Дугин раскрыл, как Путин спас жизнь Трампу

Президент России Владимир Путин «спас жизнь» Дональду Трампу, когда заявил о поддержке Камалы Харрис на выборах в США. С таким утверждением выступил во вторник известный российский философ и политолог Александр Дугин.

Он напомнил, что на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2024 года Путин заявил о поддержке кандидатуры Харрис от Демократической партии, отметив, что её заразительный смех говорит о её позитивном настрое.

«Если бы Путин высказал поддержку Трампу, это могло бы иметь серьезные последствия для него. Таким образом, Путин фактически спас жизнь Трампа, поддержав Харрис. Это, на мой взгляд, мудрый шаг настоящего стратега», — приводит слова Дугина РИА «Новости».