Политолог объяснил, как Трамп может нормализовать отношения между Россией и США

Дональд Трамп имеет все шансы полноценно нормализовать отношения между Россией и США, уверен политолог Вадим Сипров. Однако для этого американский лидер должен признать суверенитет нашей страны над Причерноморьем и Левобережьем Украины, подчеркнул собеседник РИАМО.

«В Вашингтоне прекрасно понимают, что рано или поздно военный контроль со стороны России над этими территориями будет установлен. Поэтому если вдруг Трамп пойдёт и сделает такое предложение России, это будет реальным шагом к нормализации отношений между США и Россией», — отметил эксперт.