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18 марта, 16:06

Политолог объяснил, как Трамп может нормализовать отношения между Россией и США

Политолог Сипров: Трамп может нормализовать отношения между Россией и США

Дональд Трамп имеет все шансы полноценно нормализовать отношения между Россией и США, уверен политолог Вадим Сипров. Однако для этого американский лидер должен признать суверенитет нашей страны над Причерноморьем и Левобережьем Украины, подчеркнул собеседник РИАМО.

«В Вашингтоне прекрасно понимают, что рано или поздно военный контроль со стороны России над этими территориями будет установлен. Поэтому если вдруг Трамп пойдёт и сделает такое предложение России, это будет реальным шагом к нормализации отношений между США и Россией», — отметил эксперт.

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Он также добавил, что признание интересов России и завершение конфликта путём территориальных уступок со стороны Украины станут важным политическим достижением для Трампа, который откроет новый этап в отношениях между Россией и США.

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Напомним, во вторник, 18 марта, должен состояться телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Кремле уже рассказали, о чём будут говорить лидеры России и США. Своими ожиданиями от предстоящего диалога поделился и американист. Он отметил, что политикам предстоит долгий и сложный разговор. Однако сегодня они не намерены обсуждать раздел Украины — политолог указал на другую важную тему.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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