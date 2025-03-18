Политолог объяснил, как Трамп может нормализовать отношения между Россией и США
Политолог Сипров: Трамп может нормализовать отношения между Россией и США
Дональд Трамп имеет все шансы полноценно нормализовать отношения между Россией и США, уверен политолог Вадим Сипров. Однако для этого американский лидер должен признать суверенитет нашей страны над Причерноморьем и Левобережьем Украины, подчеркнул собеседник РИАМО.
«В Вашингтоне прекрасно понимают, что рано или поздно военный контроль со стороны России над этими территориями будет установлен. Поэтому если вдруг Трамп пойдёт и сделает такое предложение России, это будет реальным шагом к нормализации отношений между США и Россией», — отметил эксперт.
Он также добавил, что признание интересов России и завершение конфликта путём территориальных уступок со стороны Украины станут важным политическим достижением для Трампа, который откроет новый этап в отношениях между Россией и США.
Напомним, во вторник, 18 марта, должен состояться телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Кремле уже рассказали, о чём будут говорить лидеры России и США. Своими ожиданиями от предстоящего диалога поделился и американист. Он отметил, что политикам предстоит долгий и сложный разговор. Однако сегодня они не намерены обсуждать раздел Украины — политолог указал на другую важную тему.
Kandinsky 3.1 / Life.ru