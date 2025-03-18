Кремль: РФ и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине

В ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, выразили готовность продолжать работу над разрешением конфликта на Украине, принимая во внимание предложения, выдвинутые американским лидером. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для этой цели формируются экспертные группы из России и США. Кроме того, было отмечено, что вопрос Украины обсуждался в подробностях и откровенно во время телефонного разговора.