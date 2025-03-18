Кремль: РФ и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине
В ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, выразили готовность продолжать работу над разрешением конфликта на Украине, принимая во внимание предложения, выдвинутые американским лидером. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США», — говорится в сообщении.
Сообщается, что для этой цели формируются экспертные группы из России и США. Кроме того, было отмечено, что вопрос Украины обсуждался в подробностях и откровенно во время телефонного разговора.
Стоит отметить, что данная беседа стала самой продолжительной в истории телефонных разговоров между президентами двух стран. По словам депутата Госдумы РФ Евгения Попова, продолжительность разговора составила почти два с половиной часа. Во время беседы Путин поддержал предложение о взаимном 30-дневном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру и выразил благодарность Трампу за содействие в разрешении кризиса. Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа.
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