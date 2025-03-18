Путин и Трамп высказались за улучшение отношений России и США

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, выразили свои намерения по нормализации отношений между двумя государствами, акцентировав внимание на общей ответственности за мировую стабильность, согласно информации от пресс-службы Кремля после телефонного разговора лидеров.

«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», — говорится в сообщении.