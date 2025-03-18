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18 марта, 17:30

Путин и Трамп высказались за улучшение отношений России и США

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, выразили свои намерения по нормализации отношений между двумя государствами, акцентировав внимание на общей ответственности за мировую стабильность, согласно информации от пресс-службы Кремля после телефонного разговора лидеров.

«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что данная беседа стала самой продолжительной в истории телефонных разговоров между президентами двух стран. Как сообщил депутат Госдумы РФ Евгений Попов, продолжительность общения составила почти два с половиной часа.

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ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер
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