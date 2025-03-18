Путин поддержал взаимный отказ с Киевом от ударов по энергетике на 30 дней
Москва поддерживает идею США о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — сказано в сообщении.
Также Россия и США договорились создать экспертные группы по урегулированию на Украине. Кроме того, Владимир Путин уведомил Трампа о готовящемся на 19 марта обмене военнопленными с Киевом по схеме 175 на 175 человек. Полные итоги беседы лидеров РФ и США читайте на Life.ru.
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