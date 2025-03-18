Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых военных
Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских солдат в качестве жеста доброй воли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
«В качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — сказано в сообщении Кремля.
Кроме того, оба лидера подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме.
Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали 2 часа и 28 минут. Это самые продолжительные телефонные переговоры в истории президентов двух стран. Life.ru публиковал полные итоги разговора.
ТАСС/Алексей Коновалов