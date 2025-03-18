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Регион
18 марта, 17:53

Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых военных

Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских солдат в качестве жеста доброй воли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«В качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — сказано в сообщении Кремля.

Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной
Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной

Кроме того, оба лидера подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме.

Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали 2 часа и 28 минут. Это самые продолжительные телефонные переговоры в истории президентов двух стран. Life.ru публиковал полные итоги разговора.

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ТАСС/Алексей Коновалов

Артур Лапсаков
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