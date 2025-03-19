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Регион
19 марта, 00:06

Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным прекращение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал о состоявшейся беседе с лидером России Владимиром Путиным, отметив, что вопрос о предоставлении помощи Украине Западом не обсуждался.

«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы обсуждали много тем, но помощь не была в числе них», — подчеркнул Трамп.

Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с Путиным
Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с Путиным

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что во время переговоров между Путиным и Трампом ключевым условием для снижения напряжённости в конфликте стало бы полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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