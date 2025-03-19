Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным прекращение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал о состоявшейся беседе с лидером России Владимиром Путиным, отметив, что вопрос о предоставлении помощи Украине Западом не обсуждался.

«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы обсуждали много тем, но помощь не была в числе них», — подчеркнул Трамп.