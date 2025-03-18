Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с Путиным

«Мой телефонный разговор сегодня с президентом Путиным из России был очень продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем направлениям и в сфере инфраструктуры, с пониманием, что мы будем работать, чтобы завершить полное прекращение огня и, в конечном итоге, положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной», — отметил Трамп.