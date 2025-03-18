Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал телефонный разговор с российским Лидером Владимиром путинным, как «очень продуктивный». Об итогах разговора хозяин Белого дома написал в своей соцсети.
«Мой телефонный разговор сегодня с президентом Путиным из России был очень продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем направлениям и в сфере инфраструктуры, с пониманием, что мы будем работать, чтобы завершить полное прекращение огня и, в конечном итоге, положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной», — отметил Трамп.
Лидер США также добавил, что они с Путиным обсудили различные элементы договора о мире. Также говорили о том, что «Путин и Зеленский должны прекратить боевые действия», написал Трамп. По итогу он выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «ради человечества».
Напомним, лидеры России и США в ходе беседы договорились создать экспертные группы для урегулирования конфликта на Украине. Также Путин проинформировал коллегу о запланированном обмене пленными с Киевом, который состоится 19 марта. Он пройдёт по схеме 175 на 175 человек. Подробности беседы Путина и Трампа читайте в материале Life.ru.