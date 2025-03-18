Белый дом: Россия и США начинают переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Россия и США начали переговоры по Украине в Ближневосточном регионе. Эта информация появилась в заявлении пресс-службы Белого дома после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран отметили, что для достижения мира необходимо сначала прекратить удары по энергетической и инфраструктурной инфраструктуре. Кроме того, они обсудили «технические переговоры», направленные на прекращение огня в Чёрном море и достижение устойчивого мира.