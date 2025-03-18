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18 марта, 18:33

Белый дом: Россия и США начинают переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Россия и США начали переговоры по Украине в Ближневосточном регионе. Эта информация появилась в заявлении пресс-службы Белого дома после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран отметили, что для достижения мира необходимо сначала прекратить удары по энергетической и инфраструктурной инфраструктуре. Кроме того, они обсудили «технические переговоры», направленные на прекращение огня в Чёрном море и достижение устойчивого мира.

«Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.

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Москва поддерживает предложение США о взаимном отказе России и Украины от атак на энергетические объекты в течение 30 дней. Лидеры также решили создать экспертные группы для урегулирования конфликта на Украине. В завершение Путин проинформировал коллегу о планируемом обмене пленными с Киевом, который состоится 19 марта. Обмен пройдёт по схеме 175 на 175 человек. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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