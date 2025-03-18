Белый дом: Россия и США начинают переговоры по Украине на Ближнем Востоке
Россия и США начали переговоры по Украине в Ближневосточном регионе. Эта информация появилась в заявлении пресс-службы Белого дома после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран отметили, что для достижения мира необходимо сначала прекратить удары по энергетической и инфраструктурной инфраструктуре. Кроме того, они обсудили «технические переговоры», направленные на прекращение огня в Чёрном море и достижение устойчивого мира.
«Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке», — указано в заявлении.
Москва поддерживает предложение США о взаимном отказе России и Украины от атак на энергетические объекты в течение 30 дней. Лидеры также решили создать экспертные группы для урегулирования конфликта на Украине. В завершение Путин проинформировал коллегу о планируемом обмене пленными с Киевом, который состоится 19 марта. Обмен пройдёт по схеме 175 на 175 человек. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.
kremlin.ru