Путин положительно отнёсся к предложению Трампа по судоходству в Чёрном море
Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о дополнительной проработке деталей проекта по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости», — указано в публикации.
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