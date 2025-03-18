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18 марта, 18:07

Путин положительно отнёсся к предложению Трампа по судоходству в Чёрном море

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о дополнительной проработке деталей проекта по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости», — указано в публикации.

Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа
Life.ru публикует полный текст Кремля по итогам переговоров Путина и Трампа

Напомним, разговор Владимира Путина с американским коллегой продолжался около двух с половиной часов. В процессе лидеры стран договорились нормализовать отношения Москвы и Вашингтона. Кроме того Путин поблагодарил главу Штатов за помощь с урегулированием украинского кризиса.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Юрий Лысенко
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