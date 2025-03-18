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Регион
18 марта, 18:02

Путин поблагодарил Трампа за помощь по Украине

Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Белого дома Дональду Трампу за его инициативу в содействии разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по результатам телефонного разговора.

«Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — говорится в сообщении.

Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной
Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной

Напомним, что беседа Владимира Путина с президентом США продлилась почти два с половиной часа. В ходе диалога главы государств выразили намерение нормализовать отношение между Россией и Штатами. Life.ru публиковал полный отчёт Кремля об итогах переговоров.

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ТАСС / EPA/ ANATOLY MALTSEV

Александра Мышляева
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