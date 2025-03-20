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Регион
20 марта, 12:45

Стало известно, кто возглавит делегацию России на переговорах с США 24 марта

Ушаков: Делегацию РФ на переговорах с США 24 марта возглавят Карасин и Беседа

Григорий Карасин, Сергей Беседа. Обложка © Wikipedia, © TACC / Валерий Шарифулин

Григорий Карасин, Сергей Беседа. Обложка © Wikipedia, © TACC / Валерий Шарифулин

Переговоры делегаций России и США пройдут 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

Российскую делегацию возглавят сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

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Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что переговоры Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье, 23 марта. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь всё же идёт о начале следующей недели. По словам Уиткоффа, в ходе встрече будут обсуждаться детали достигнутых соглашений по итогам недавнего разговора президента России Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов.

Никита Никонов
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