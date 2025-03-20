«Обсудить на берегу»: Песков раскрыл одну из тем следующих переговоров РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждения между техническими группами России и США также будут затрагивать черноморскую инициативу. По его словам, все эти нюансы нужно обсудит «на берегу».

«Президенты [РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону] говорили также о возобновлении черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые надо обсуждать», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил о «зерновой сделке», отметив, что у сторон был достаточно богатый опыт реализации черноморской инициативы. Он указал, что РФ выполняла все условия, однако условия, касающиеся нашей страны, так и не были выполнены. Поэтому, по его словам, все нюансы предстоит обсудить «на берегу».