Уиткофф: США и РФ прорабатывают мораторий на удары по кораблям в Чёрном море
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Москва и Вашингтон рассматривают возможность введения моратория на атаки на военные и гражданские суда в Чёрном море в свете конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф в интервью агентству Bloomberg.
Он подчеркнул, что на данный момент стороны достигли однозначного соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам.
«Мы также занимаемся вопросом о введении моратория на атаки на военные и гражданские суда в Чёрном море, включая грузовые корабли с зерном», — заявил Уиткофф.
Напомним, что накануне состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США, которые продолжались около двух с половиной часов. Москва и Вашингтон договорились о совместных усилиях по нормализации двусторонних отношений. Кроме того, Путин одобрил предложение своего собеседника о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Однако Киев сразу же нанёс удар по такому объекту на Кубани с помощью трёх беспилотников.