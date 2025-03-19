Уиткофф: США и РФ прорабатывают мораторий на удары по кораблям в Чёрном море 

Москва и Вашингтон рассматривают возможность введения моратория на атаки на военные и гражданские суда в Чёрном море в свете конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что на данный момент стороны достигли однозначного соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам.