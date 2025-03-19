«Всё началось не с этого звонка»: Трамп заявил, что несколько раз общался с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта был не единственным за последние недели. По его словам, начало было положено ещё три-четыре недели назад.

«Знаете, я разговаривал с Путиным много раз — всё началось не с этого звонка. У нас были и другие. <...> Это продолжение положительной динамики. Если бы она не была положительной, я бы вам сказал», — поделился хозяин Белого дома в интервью газете Washington Examiner.

Республиканец уточнил, что во вторник был очень хороший звонок. Он добавил, что беседа стала началом «чего-то хорошего».