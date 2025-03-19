«Всё началось не с этого звонка»: Трамп заявил, что несколько раз общался с Путиным
Трамп сообщил, что несколько раз общался с Путиным за последнее время
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 18 марта был не единственным за последние недели. По его словам, начало было положено ещё три-четыре недели назад.
«Знаете, я разговаривал с Путиным много раз — всё началось не с этого звонка. У нас были и другие. <...> Это продолжение положительной динамики. Если бы она не была положительной, я бы вам сказал», — поделился хозяин Белого дома в интервью газете Washington Examiner.
Республиканец уточнил, что во вторник был очень хороший звонок. Он добавил, что беседа стала началом «чего-то хорошего».
Ранее американский лидер охарактеризовал разговор с президентом России как «очень продуктивный». Лидеры договорились о немедленном прекращении огня по всем направлениям и в сфере инфраструктуры. Это, по словам хозяина Белого дома, в конечном итоге, положит конец конфликту на Украине. Подробно о беседе Путина и Трампа — в материале Life.ru.
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