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19 марта, 11:02

Песков: Путин открыт к диалогу с США и видит взаимность со стороны Трампа

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с США и ощущает взаимность со стороны Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь росссийского лидера Дмитрий Песков на брифинге 19 марта.

Он подчеркнул, что открытость Путина к общению с американским лидером подтверждается взаимными намерениями восстановить отношения между двумя странами.

Песков также отметил, что решительная воля обоих президентов является ключевым фактором для продолжения работы над нормализацией двусторонних связей. Он указал на то, что предыдущая администрация оставила после себя множество проблем в российско-американских отношениях, и для их восстановления потребуется время и усилия, поддерживаемые стремлением обоих лидеров.

Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Напомним, что накануне состоялся исторический телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США. В ходе беседы лидеры обсудили важные вопросы нормализации двусторонних отношений.

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Shutterstock / FOTODOM/ Rokas Tenys

Марина Фещенко
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