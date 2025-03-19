Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseff Bilev, Kooliiiiiie
Владимир Зеленский заявил о предстоящем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, в рамках которого будет обсуждаться тема урегулирования украинского конфликта.
«Сегодня у меня будет разговор с президентом Трампом, мы с ним будем обсуждать шаги по завершению войны в Украине», — заявил глава киевского режима.
Зеленский подчеркнул, что ранее уже состоялась продуктивная встреча между американской и украинской командами. В ходе сегодняшнего диалога он надеется получить информацию о недавнем разговоре Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, что может оказать значительное влияние на дальнейшие действия.
Глава киевского режима также отметил, что без участия Украины невозможно достичь справедливого мира, и выразил уверенность в том, что совместные усилия помогут найти пути к окончанию конфликта.
Напомним, что накануне состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. В ходе беседы лидеры держав затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений. В Кремле отметили, что во время переговоров между Путиным и Трампом ключевым условием для снижения напряжённости на Украине стало бы полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.