Владимир Зеленский заявил о предстоящем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, в рамках которого будет обсуждаться тема урегулирования украинского конфликта.

«Сегодня у меня будет разговор с президентом Трампом, мы с ним будем обсуждать шаги по завершению войны в Украине», — заявил глава киевского режима.

Зеленский подчеркнул, что ранее уже состоялась продуктивная встреча между американской и украинской командами. В ходе сегодняшнего диалога он надеется получить информацию о недавнем разговоре Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, что может оказать значительное влияние на дальнейшие действия.