Уиткофф: Путин и Трамп объединились ради блага всего человечества

Cпециальный посланник президента США Стив Уиткофф поделился впечатлениями от недавнего исторического телефонного разговора между двумя мировыми лидерами. Он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогли найти общий язык, что, по его мнению, является важным шагом ради блага всего человечества.