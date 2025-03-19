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19 марта, 03:44

Уиткофф: Путин и Трамп объединились ради блага всего человечества

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Cпециальный посланник президента США Стив Уиткофф поделился впечатлениями от недавнего исторического телефонного разговора между двумя мировыми лидерами. Он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогли найти общий язык, что, по его мнению, является важным шагом ради блага всего человечества.

«Для меня было настоящей привилегией и честью присутствовать при этом разговоре», — подчеркнул Уиткофф в интервью Fox News.

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Напомним, что продолжительность беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила впечатляющие два с половиной часа, что делает её самым длительным диалогом в истории отношений между двумя державами. В ходе этого разговора лидеры затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений.

Артём Гапоненко
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