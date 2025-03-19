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19 марта, 01:52

Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии

Уиткофф: Переговоры США и России по Украине продолжатся 23 марта в Джидде

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Представители США и России соберутся 23 марта в Джидде для обсуждения деталей достигнутых соглашений по итогам недавнего разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил об этом в интервью Fox News.

Уиткофф отметил, что США рассчитывают на поддержку Украины в этих соглашениях. Он добавил, что проект соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой касается ударов по всей инфраструктуре, а не только энергетическим объектам.

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Ранее Белый дом сообщил, что после телефонного разговора Путина и Трампа стороны решили начать переговоры о ситуации на Украине на территории Ближнего Востока. Лидеры двух стран подчеркнули, что для достижения мира необходимо в первую очередь прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры. Они также обсудили «технические переговоры», которые помогут остановить огонь в Чёрном море и стремиться к стабильному миру. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.

Лия Мурадьян
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