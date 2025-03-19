Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии

Представители США и России соберутся 23 марта в Джидде для обсуждения деталей достигнутых соглашений по итогам недавнего разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил об этом в интервью Fox News .

Уиткофф отметил, что США рассчитывают на поддержку Украины в этих соглашениях. Он добавил, что проект соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой касается ударов по всей инфраструктуре, а не только энергетическим объектам.