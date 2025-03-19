Минобороны обвинило Киев в намеренном ударе по энергообъекту на Кубани
МО РФ: ВСУ атаковали энергообъект на Кубани после решения об остановке ударов
Киев, после решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковал объект на Кубани тремя беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 19 марта, через несколько часов после разговора Путина и главы Белого дома, в ходе которого президент России принял предложение коллеги о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, киевский режим целенаправленно атаковал тремя дронами самолётного типа энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.
Как ранее сообщал Life.ru, из-за пожара после атаки ВСУ работу нефтебазы на Кубани пришлось приостановить, было эвакуировано 30 работников предприятия. Тем временем площадь пожара на объекте увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров.
Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры Путина и президента США. Они продолжались порядка двух с половиной часов, что стало новым рекордом. Москва и Вашингтон договорились работать над нормализацией отношений стран. Также Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.
ТАСС / Александр Полегенько