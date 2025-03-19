Минобороны обвинило Киев в намеренном ударе по энергообъекту на Кубани

Киев, после решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковал объект на Кубани тремя беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 19 марта, через несколько часов после разговора Путина и главы Белого дома, в ходе которого президент России принял предложение коллеги о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре, киевский режим целенаправленно атаковал тремя дронами самолётного типа энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.