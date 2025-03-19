На горящей после удара ВСУ нефтебазе на Кубани произошла утечка топлива

Площадь пожара на нефтебазе около станицы Кавказская в Краснодарском крае увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров. В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара», — указано в сообщении.