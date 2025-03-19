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Регион
19 марта, 08:12

На горящей после удара ВСУ нефтебазе на Кубани произошла утечка топлива

Площадь пожара на нефтебазе под Краснодаром выросла до 1700 квадратных метров

Площадь пожара на нефтебазе около станицы Кавказская в Краснодарском крае увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров. В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара», — указано в сообщении.

В оперштабе дополнили, что пострадавших в результате пожара нет. Экстренные службы контролируют ситуацию, очаг возгорания ликвидируют 227 человек и 99 единиц техники.

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Напомним, что в ночь на 19 марта ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько БПЛА были сбиты, а падение обломков вызвало возгорание в районе объекта. Из-за пожара работу нефтебазы приостановили, было эвакуировано 30 работников предприятия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fifg

Дарья Нарыкова
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