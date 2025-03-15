Пожар на нефтебазе в Туапсе после атак украинских дронов всё ещё тушат

Пожар на нефтебазе в Туапсе после атак дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) тушат вторые сутки. Об этом сообщает глава Туапсинского района Сергей Бойко, отмечая, что угрозы нанесения ущерба экологии нет.

«В зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. <...> Угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы, в ликвидации участвуют порядка двухсот человек. Ситуация находится под контролем.