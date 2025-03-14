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14 марта, 00:48

Туапсинский НПЗ атакован дронами, в районе завода начался пожар

SHOT: Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, стало известно SHOT. На месте падения БПЛА возник пожар.

По данным Telegram-канала, взрывы раздались в районе НПЗ около 02:55 мск, после чего в городе зазвучала сирена. На снятых очевидцами кадрах запечатлён столб дыма, который поднимается над местом пожара.

Возгорание на месте падения БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Возгорание на месте падения БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников
Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников

На фоне беспилотной атаки в аэропорту Сочи ввели план «Ковёр». Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 02:53 мск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Илья Пушкарев
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