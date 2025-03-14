Туапсинский НПЗ атакован дронами, в районе завода начался пожар
SHOT: Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе
Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, стало известно SHOT. На месте падения БПЛА возник пожар.
По данным Telegram-канала, взрывы раздались в районе НПЗ около 02:55 мск, после чего в городе зазвучала сирена. На снятых очевидцами кадрах запечатлён столб дыма, который поднимается над местом пожара.
Возгорание на месте падения БПЛА. Фото © Telegram / SHOT
На фоне беспилотной атаки в аэропорту Сочи ввели план «Ковёр». Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 02:53 мск.
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