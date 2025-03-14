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Регион
14 марта, 00:36

В аэропорту Сочи введён план «Ковёр»

В аэропорту Сочи (код ИКАО: URSS) в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» объявлен в 02:53 мск, сообщили в Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.

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Ранее ограничения вводились и в аэропорту Саратова на фоне атаки украинских беспилотников. Спустя несколько часов план «Ковёр» был отменён.

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Shutterstock / FOTODOM / bellena

Тимур Хингеев
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