В аэропорту Сочи введён план «Ковёр»
В аэропорту Сочи (код ИКАО: URSS) в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» объявлен в 02:53 мск, сообщили в Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.
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Ранее ограничения вводились и в аэропорту Саратова на фоне атаки украинских беспилотников. Спустя несколько часов план «Ковёр» был отменён.
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