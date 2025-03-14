Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников
Саратовский аэропорт Гагарин возобновил работу, ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в 01:00 мск. Об этом сообщили в Росавиации.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — добавили в федеральном агентстве.
По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, за время действия ограничений силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регион.
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