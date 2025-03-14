Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников

Саратовский аэропорт Гагарин возобновил работу, ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в 01:00 мск. Об этом сообщили в Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — добавили в федеральном агентстве.