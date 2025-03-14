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Регион
13 марта, 23:34

Аэропорт Саратова возобновил работу после отражения атаки беспилотников

Саратовский аэропорт Гагарин возобновил работу, ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в 01:00 мск. Об этом сообщили в Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — добавили в федеральном агентстве.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, за время действия ограничений силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регион.

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План «Ковёр» действовал на территории воздушной гавани с 22:30 мск. Примерно в это же время ещё четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над Белогородской и Воронежской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Тимур Хингеев
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