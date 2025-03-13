Три дрона ВСУ уничтожены над Воронежской и Белгородской областями за час

Российские зенитчики обнаружили и перехватили над территорией РФ четыре беспилотника ВСУ. Дроны были уничтожены за один час над двумя областями, сообщили в Минобороны.

«Три [БПЛА уничтожены] над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.