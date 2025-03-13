Три дрона ВСУ уничтожены над Воронежской и Белгородской областями за час
Российские зенитчики обнаружили и перехватили над территорией РФ четыре беспилотника ВСУ. Дроны были уничтожены за один час над двумя областями, сообщили в Минобороны.
«Три [БПЛА уничтожены] над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.
Напомним, что недавно российские военные уничтожили сеть украинских пунктов управления БПЛА в районе Константиновки. В ходе операции противник потерял как оборудование, так и расчёты.
Обложка ©
Telegram / Минобороны России