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Регион
13 марта, 19:58

Три дрона ВСУ уничтожены над Воронежской и Белгородской областями за час

Российские зенитчики обнаружили и перехватили над территорией РФ четыре беспилотника ВСУ. Дроны были уничтожены за один час над двумя областями, сообщили в Минобороны.

«Три [БПЛА уничтожены] над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Сотрудник промпредприятия в Калужской области получил ранение от падения БПЛА
Сотрудник промпредприятия в Калужской области получил ранение от падения БПЛА

Напомним, что недавно российские военные уничтожили сеть украинских пунктов управления БПЛА в районе Константиновки. В ходе операции противник потерял как оборудование, так и расчёты.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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