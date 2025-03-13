Сеть пунктов управления украинскими БПЛА уничтожили под Константиновкой

Согласно информации ТАСС от силовых структур, в районе Константиновки была ликвидирована сеть украинских пунктов управления БПЛА.

«Бойцы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили целую сеть пунктов управления БПЛА противника в окрестностях Предтечено, расположенного под Константиновкой», - сообщили в силовых структурах.

Они уточнили, что удары были нанесены с использованием FPV-дронов и артиллерии. В ходе операции было уничтожено как оборудование, так и расчеты.