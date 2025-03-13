Сеть пунктов управления украинскими БПЛА уничтожили под Константиновкой
Согласно информации ТАСС от силовых структур, в районе Константиновки была ликвидирована сеть украинских пунктов управления БПЛА.
«Бойцы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили целую сеть пунктов управления БПЛА противника в окрестностях Предтечено, расположенного под Константиновкой», - сообщили в силовых структурах.
Они уточнили, что удары были нанесены с использованием FPV-дронов и артиллерии. В ходе операции было уничтожено как оборудование, так и расчеты.
А ранее российские войска дали взбучку ВСУ в окрестностях Краматорска. Потери украинской стороны составили до 320 солдат, а также были уничтожены четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, среди которых 155-мм гаубица FH-70 британского производства.
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