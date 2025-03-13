Сотрудник промпредприятия в Калужской области получил ранение от падения БПЛА

В Калужской области падение одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвало возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь», — написал глава области в телеграм-канале.

Всего ночью силами ПВО на территории области были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА. Дроны были ликвидированы в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах. В результате падения БПЛА также повреждены вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.