Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
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Регион
13 марта, 04:30

Сотрудник промпредприятия в Калужской области получил ранение от падения БПЛА

В Калужской области падение одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвало возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь», — написал глава области в телеграм-канале.

Всего ночью силами ПВО на территории области были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА. Дроны были ликвидированы в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах. В результате падения БПЛА также повреждены вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.

В Воронежской области потушили пожар на объекте после атаки дронов ВСУ
В Воронежской области потушили пожар на объекте после атаки дронов ВСУ

Всего силы ПВО России ликвидировали за ночь 77 украинских беспилотников. 30 дронов было сбито над Брянской областью. По шесть БПЛА уничтожили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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