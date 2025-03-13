Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 марта, 04:13

Силы ПВО России ликвидировали за ночь 77 украинских беспилотников

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

30 дронов было ликвидировано над Брянской областью, ещё 25 — над Калужской областью. По шесть БПЛА сбили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях.

В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА
В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА

Из-за угрозы атак вечером 12 марта были введены временные ограничения в аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги. К настоящему моменту воздушные гавани вернулись к штатной работе.

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Артур Лапсаков
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