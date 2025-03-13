Силы ПВО России ликвидировали за ночь 77 украинских беспилотников

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

30 дронов было ликвидировано над Брянской областью, ещё 25 — над Калужской областью. По шесть БПЛА сбили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях.