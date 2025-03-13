Силы ПВО России ликвидировали за ночь 77 украинских беспилотников
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
30 дронов было ликвидировано над Брянской областью, ещё 25 — над Калужской областью. По шесть БПЛА сбили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях.
Из-за угрозы атак вечером 12 марта были введены временные ограничения в аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги. К настоящему моменту воздушные гавани вернулись к штатной работе.
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