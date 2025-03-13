В Волгограде и Калуге открыли аэропорты после ночной атаки БПЛА
Волгоградский аэропорт Гумрак открыли после ночной атаки беспилотников. Воздушная гавань начала принимать и выпускать самолёты в 6 утра 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В 06:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.
Кроме этого в 6:25 мск сняли ограничения в аэропорту Калуга (Грабцево).
Минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглись Воронежская и Ростовская области. А вечером 12 мая над регионами России сбили 14 украинских дронов.
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