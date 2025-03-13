Атака БПЛА на Москву
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Регион
13 марта, 04:00

В Волгограде и Калуге открыли аэропорты после ночной атаки БПЛА

Волгоградский аэропорт Гумрак открыли после ночной атаки беспилотников. Воздушная гавань начала принимать и выпускать самолёты в 6 утра 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В 06:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

Кроме этого в 6:25 мск сняли ограничения в аэропорту Калуга (Грабцево).

В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на полёты
В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на полёты

Минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглись Воронежская и Ростовская области. А вечером 12 мая над регионами России сбили 14 украинских дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Лия Мурадьян
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