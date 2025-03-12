Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 20:33

За 2,5 часа над регионами России сбили 14 украинских беспилотников

За прошедшие два с половиной часа, с 20:00 до 22:30, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По пять дронов сбили над Брянской и Ростовской областями. Ещё три уничтожили над территорией Калужской области. И один БПЛА удалось перехватить над Белгородской областью.

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Ранее Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Обычно такие меры принимаются в момент отражения воздушной атаки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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