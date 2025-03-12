За 2,5 часа над регионами России сбили 14 украинских беспилотников
За прошедшие два с половиной часа, с 20:00 до 22:30, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По пять дронов сбили над Брянской и Ростовской областями. Ещё три уничтожили над территорией Калужской области. И один БПЛА удалось перехватить над Белгородской областью.
Ранее Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Обычно такие меры принимаются в момент отражения воздушной атаки.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016