Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В калужском аэропорту Грабцево меры действуют с 21:12 мск, в саратовском Гагарине — с 22:30 мск. Позднее, в 23:10 мск, ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда.