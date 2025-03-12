Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда
Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В калужском аэропорту Грабцево меры действуют с 21:12 мск, в саратовском Гагарине — с 22:30 мск. Позднее, в 23:10 мск, ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда.
Ранее Life.ru рассказывал, как российский самолёт парализовал работу аэропорта в Узбекистане. Boeing 737-8LP остановился на взлётно-посадочной полосе из-за проблем с шасси.
Обложка ©
Unsplash / Josue Isai Ramos Figueroa