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Регион
12 марта, 20:29

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В калужском аэропорту Грабцево меры действуют с 21:12 мск, в саратовском Гагарине — с 22:30 мск. Позднее, в 23:10 мск, ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российский самолёт парализовал работу аэропорта в Узбекистане. Boeing 737-8LP остановился на взлётно-посадочной полосе из-за проблем с шасси.

Обложка ©

Unsplash / Josue Isai Ramos Figueroa

Артур Лапсаков
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